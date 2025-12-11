“رويترز”: إدارة ترامب تناقش فرض عقوبات على “الأونروا” بتهمة الإرهاب

نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين مطّلعين أنّ مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجرون مناقشات متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأشارت المصادر إلى أنّ هذه المناقشات تثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأمريكية، مشيرة إلى اتهامات الإدارة الأمريكية للوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها “الأونروا” بشدة.

ولم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستطال الوكالة بأكملها، أم مسؤوليها أو بعض عملياتها فقط، فيما لم يتم الاستقرار بعد على نوع العقوبات المحدد. من بين الخيارات المطروحة إعلان “الأونروا” منظمة إرهابية أجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى عزلة مالية شديدة للوكالة، لكن لم يتأكد بعد ما إذا كان هذا الخيار لا يزال محل بحث جاد.

وتقدم “الأونروا” الدعم للاجئين الفلسطينيين في أنحاء الشرق الأوسط منذ أكثر من 70 عاماً. في وقت سابق، بدأت إسرائيل تنفيذ قرارها بقطع العلاقات مع الوكالة في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، ومنعت الأونروا من العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم تعليق التواصل بين الوكالة والمسؤولين الإسرائيليين.

المصدر: وكالات