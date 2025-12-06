تحقيق أمريكي في التزام شركات الطيران بتخفيض الرحلات خلال الإغلاق الحكومي بعد خسائر ضخمة

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية (FAA) فتح تحقيق رسمي حول مدى التزام شركات الطيران الأمريكية بالأمر الطارئ الذي ألزمها بخفض عدد الرحلات في 40 مطارًا رئيسيًا خلال فترة الإغلاق الحكومي الأخيرة، والذي تسبب بخسائر واسعة وارتباك غير مسبوق في حركة النقل الجوي.

وقالت الإدارة في رسائل وجهتها إلى شركات الطيران يوم الاثنين إن الشركات قد تواجه غرامات تصل إلى 75 ألف دولار عن كل رحلة تتجاوز نسب الخفض المفروضة، والتي تراوحت بين 3% و4% و6% بحسب المطارات. كما منحت الشركات 30 يومًا لتقديم الوثائق اللازمة لإثبات التزامها بالإجراءات.

وجاء القرار الطارئ نتيجة الإغلاق الممتد الذي بدأ في 1 أكتوبر واستمر 43 يومًا، والذي أدى إلى غياب آلاف من مراقبي الحركة الجوية عن العمل دون أجر، ما تسبب بفوضى وتأخيرات طويلة في المطارات. ورغم أن الإجراء اعتُبر غير مسبوق، إلا أن إدارة الطيران أكدت أنه كان ضروريًا للحفاظ على السلامة الجوية ريثما يعود العدد الكافي من الموظفين لممارسة مهامهم.

وبعد انتهاء الإغلاق في 12 نوفمبر، توقعت شركات الطيران تخفيف القيود أو إبطالها، إلا أن الأمر بقي ساريًا. وتشير بيانات شركة “سيريوم” للتحليلات إلى أنه في 14 نوفمبر، ورغم استمرار شرط الخفض بنسبة 6%، لم تُلغَ سوى 2% من الرحلات المجدولة، ما أثار تساؤلات الإدارة حول التزام الشركات.

وخلال الفترة بين 7 و16 نوفمبر، وهي ذروة تطبيق القرار، تم إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة داخل الولايات المتحدة، قبل أن تعلن إدارة الطيران في 16 نوفمبر رفع القيود بشكل كامل.

وفي أول إعلان مالي من نوعه، كشفت شركة دلتا إيرلاينز يوم الأربعاء أنها تكبّدت خسائر تُقدَّر بـ 200 مليون دولار نتيجة تأثيرات الإغلاق، في مؤشر على حجم التداعيات التي أصابت قطاع الطيران

