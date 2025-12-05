الجمعة   
    واشنطن تؤكد في استراتيجية الأمن القومي: “الناتو” لا يجب أن يتوسع بلا حدود

      أوضحت استراتيجية الأمن القومي الأمريكي أن واشنطن تسعى إلى تغيير النظرة إلى حلف “الناتو” من كونه تحالفًا يتوسع بلا حدود، مؤكدة أن الهدف هو منع استمرار هذا التصور وتحجيم توسيع نطاقه.

      وقالت الوثيقة التي نشرها البيت الأبيض يوم الجمعة، إن السياسة الأمريكية تجاه أوروبا يجب أن تعطي الأولوية لتمكين القارة من الاعتماد على نفسها والعمل كمجموعة متماسكة من الدول ذات السيادة، مع تحمل المسؤولية الأساسية عن الدفاع عن نفسها.

      وتشير الوثيقة إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأوروبي وتقليل الاعتماد المفرط على الحلف في القضايا الأمنية، بما يتيح لأوروبا حماية مصالحها ومواجهة التحديات بشكل مستقل.

      المصدر: روسيا اليوم

