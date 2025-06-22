الأحد   
   22 06 2025   
   26 ذو الحجة 1446   
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    عربي وإقليمي

    طهران تلوّح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردًا على العدوان الأميركي

      أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس جولرو، أن للجمهورية الإسلامية الإيرانية الحق القانوني في الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك في ضوء الهجوم الأميركي الذي استهدف منشآت نووية إيرانية.

      وكتب جولرو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، في منشور له عبر منصة “إكس”، أنّ “الهجوم الإرهابي الذي شنّته الولايات المتحدة على المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، يمنح إيران، استنادًا إلى المادة العاشرة من معاهدة حظر الانتشار النووي، الحق القانوني في الانسحاب من هذه المعاهدة”.

      ويأتي هذا التصريح في أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، بعد تنفيذ الجيش الأميركي عدواناً جوياً استهدف مواقع نووية إيرانية، أكدت طهران أنها اعتداء على سيادة البلاد وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

      المصدر: وكالة مهر