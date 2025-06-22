عربي وإقليمي

عراقجي يتوعد بالرد على الضربات الأميركية ويدعو لاجتماع مجلس الأمن

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن أميركا والعدو الاسرائيلي “تجاوزا خطاً أحمر كبيراً بمهاجمة منشآت بلاده النووية”، مشيرا إلى صعوبة العودة للمفاوضات، ودعا لجلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بهذا الشأن.

وندد عراقجي، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، بالعدوان الأميركي العسكري الشرس على منشآت بلاده النووية، وقال إن الإدارة الأميركية “مسؤولة بشكل كامل عن التداعيات الخطيرة للعدوان”.

كما قال وزير الخارجية الايراني إن “أميركا وجهت ضربة لمبدأ عدم الانتشار النووي، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خان إيران ورضخ لطموحات مجرم اعتاد على استغلال أراضي وثروات الشعوب لتحقيق أهداف “إسرائيل””، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن “الصمت في وجه الأعمال العدائية سيوصل العالم إلى مرحلة خطيرة”، وأضاف “تعرضنا للهجوم وعلينا الرد وفق حقنا المشروع بالدفاع عن النفس.”

وأضاف “إيران تحت الهجوم من قبل قوة عظمى نووية ونظام مسلح بأسلحة نووية ويجب التنديد بذلك.”

وتابع ” المنشآت التي استهدفت بأصفهان لا مواد نووية فيها أو يورانيوم منخفض التخصيب.”

وقال عراقجي إن “”إسرائيل” تقوم بالعمل القذر مثلما وصفه المستشار الألماني الذي يدعمها”.

وحول الرد الإيراني على الهجوم الأميركي فجر اليوم، أكد عراقجي على حق بلاده في الدفاع عن النفس بموجب الميثاق الأممي، مشيرا إلى أن طهران تحتفظ لنفسها بخيارات للرد.

وقال عراقجي “تعرضنا للهجوم وعلينا الرد وفق حقنا المشروع بالدفاع عن النفس.”

وأوضح “هناك عدد متنوع من الخيارات أمامنا للرد على الهجوم الأميركي ولن أفصل أكثر.”

وتابع ” لن نساوم أبدا على سيادة واستقلال أراضينا وشعبنا، وسنواصل الدفاع عن شعبنا وسلامة أراضينا وحقوقنا.”

كما أكد عراقجي أن إيران ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وأضاف “لكن هذه المعاهدة لا يمكنها حمايتنا الآن.”

كذلك، دعا عراقجي لجلسة طارئة لمجلس الأمن بهذا الشأن، كما دعا الوكالة الدولية “لممارسة واجباتها القانونية ردا على الهجوم الخطير على منشآتنا النووية السلمية.”

وقال وزير الخارجية الإيراني إن على الأمم المتحدة ووكالة الطاقة الذرية أن تشجبا هذه الاعتداءات.

وأضاف “إدارة ترامب تهددنا بهجمات إضافية وعلى المجتمع الدولي التحرك لحماية الأمن على المستوى العالمي.”

المصدر: مواقع إخبارية