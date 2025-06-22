عربي وإقليمي

الرئيس بزشكيان: أمريكا تدخلت بعد عجز الكيان الصهيوني

أدان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بشدّة الهجوم الأمريكي الذي استهدف، مساء أمس، عددًا من المنشآت النووية في البلاد، مؤكّدًا أن “هذا العدوان كشف أن الولايات المتحدة هي المحرك الرئيسي للأعمال العدائية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف بزشكيان: “على الرغم من محاولات واشنطن في البداية إنكار دورها، فإنها اضطرت إلى التدخل المباشر بعد الرد الحاسم والرادع من قواتنا المسلحة، ومشاهدة العجز الواضح للكيان الصهيوني”.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس الإيراني إلى الاعتداءات الصهيونية المتكررة على إيران، والتي أدّت إلى استشهاد عدد من القادة والعلماء وأبناء الشعب الإيراني، وقال: “الآن هو الوقت المناسب لتنحية الخلافات جانبًا، وتفعيل القدرات الشعبية الهائلة”.

وختم بزشكيان مؤكدًا: “لقد أثبت الشعب الإيراني مرارًا أنه لا يدّخر جهدًا في سبيل الحفاظ على تراب هذا الوطن”.

المصدر: مواقع