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إيران تحذر: أي دولة تدعم الكيان الصهيوني عسكريًّا ستكون هدفًا مشروعًا لقواتنا المسلحة

حذّر المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء (ص)” للدفاع الجوي في إيران من أن أي إرسال لمعدات عسكرية أو رادارية لدعم الكيان الصهيوني سيُعدّ هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الإيرانية.

وأوضح المتحدث أن العدو الصهيوني المعتدي فقد جزءًا كبيرًا من قدراته الرادارية والدفاعية، ويُعاني حاليًا من نقص حاد في الذخائر والمعدات العسكرية. وأضاف أن نقل أي تجهيزات عسكرية أو أنظمة رصد عبر السفن أو الطائرات، من قِبل أي دولة، يُعدّ مشاركة مباشرة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، وسيُواجه بردّ حازم ومشروع.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإيراني في بيان رسمي إطلاق عشرات الطائرات المسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن المرحلتين السابعة والثامنة من العمليات الهجومية.

وأوضح البيان أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تنفيذ هجمات مكثفة بطائرات مسيّرة انتحارية، مؤكّدًا أن المعطيات الأولية تشير إلى إصابة معظم هذه المسيّرات لأهدافها بدقة.

المصدر: مواقع