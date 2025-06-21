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القوات المسلحة اليمنية: سنستهدف السفن الأميركية في البحر الأحمر إذا شاركت واشنطن في العدوان على إيران

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنها ستستهدف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر، في حال تورط الولايات المتحدة في الهجوم والعدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب العدو الإسرائيلي.

وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، إن القوات المسلحة تتابع وترصد جميع التحركات في المنطقة، بما في ذلك التحركات العدائية ضد اليمن، مؤكدًا أن القيادة اليمنية ستتخذ، بعون الله، ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن الوطن العزيز وشعبه الأبي.

وأضاف أن اليمن، بشعبه العظيم، وقيادته المؤمنة، وجيشه المجاهد، سيقف إلى جانب أي بلد عربي أو إسلامي يتعرض للعدوان الصهيوني، أو يقرر مواجهة هذا العدوان دفاعًا عن نفسه، أو دعمًا وإسنادًا للمجاهدين في المقاومة الفلسطينية.

وشدد على أن اليمن لن يتخلى عن إخوانه في قطاع غزة، ولن يسمح للكيان المجرم المدعوم أميركيًّا بتنفيذ مخططاته في المنطقة.

وجدد بيان القوات المسلحة اليمنية التأكيد على الموقف المبدئي والثابت لليمن في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، وأي بلد عربي أو إسلامي يتعرض لهذا العدوان، كما جاء في بيانات سابقة.

وأكد البيان أن المعركة مع العدو الإسرائيلي المعتدي على إيران تأتي في سياق سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا الكيان، من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، واعتداءات مستمرة على الشعبين اللبناني والسوري، والعدوان على اليمن، وصولًا إلى عدوان شامل على الجمهورية الإسلامية في إيران، تحت عنوان “تغيير وجه الشرق الأوسط”.

وأشار البيان إلى أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة، وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أميركي مفتوح، وشراكة مباشرة، ومحاولة إزاحة الجمهورية الإسلامية في إيران التي يراها العائق الأكبر أمام إنجاز مشروعه.

وشدد البيان على أن أي عدوان أميركي داعم للكيان الإسرائيلي ضد إيران يصب في إطار الهدف ذاته، الرامي إلى تمكين العدو من السيطرة على كامل المنطقة، وهو ما لن يُسمح به، لما يعنيه من مصادرة لحرية واستقلال وكرامة الأمة، واستعبادها، وإذلالها، وطمس هويتها، واحتلال أوطانها، ونهب ثرواتها، وتثبيت معادلة الاستباحة للدم والعِرض والأرض والمقدسات.

وختم البيان بالتأكيد على أن المعركة هي معركة الأمة بأكملها، وأن النجاة والعزة والنصر تكمن في التحرك والجهاد في سبيل الله تعالى.

المصدر: الاعلام الحربي