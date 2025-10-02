القمر العملاق ظاهرة فلكية نادرة في تشرين الاول/ اكتوبر 2025

يشهد سماء الأرض حدثا فلكيا استثنائيا في شهر تشرين الاول /أكتوبر، حيث سيظهر البدر كأكبر وأسطع قمر هذا العام، في ظاهرة نادرة تجمع بين صفتي “القمر العملاق” و”قمر الحصاد” للمرة الأولى منذ 37 عاما.ومن المنتظر أن تبلغ هذه الظاهرة ذروتها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر في الساعة 4:48 صباحا بتوقيت غرينتش.

وهذا التوقيت يجعل الظاهرة مرئية في معظم أنحاء العالم، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض.ويعود اسم “قمر الحصاد” إلى تقاليد المزارعين قديما في نصف الكرة الشمالي، حيث كانوا ينتظرون ظهور البدر الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي (الذي يصادف 22 أو 23 سبتمبر من كل عام) لمساعدتهم في موسم جني المحاصيل.

وعادة ما يظهر “قمر الحصاد” في شهرايلول/ سبتمبر، لكن هذا العام انتقل الاسم إلى شهر تشرين الاول/ أكتوبر باعتبار هذا البدر هو الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي.ويشار إلى أن اﻷرض لم تشهد “قمر الحصاد” في شهر تشرين الاول /أكتوبر منذ عام 1987.ويتميز قمر هذا العام بأنه يمثل أول “قمر عملاق” لعام 2025، ما يجعله أكثر لمعانا ووضوحا للراصدين بالعين المجردة.

ويعرف “القمر العملاق” بأنه البدر الذي يكون على مسافة 90% من أقرب نقطة له إلى الأرض، المعروفة باسم الحضيض.وستعزز هذه الظاهرة ما يعرف بـ”الوهم القمري”، حيث يبدو القمر أكبر حجما عندما يكون قريبا من الأفق. ورغم أن الصور العلمية تثبت أن حجم القمر لا يتغير، إلا أن أدمغتنا تخدع بمقارنة حجمه بالأشجار والمباني في الأفق.

وتشير ناسا إلى أن هذا الوهم ما يزال يحير العلماء رغم آلاف السنين من المراقبة.ويبدو أن عشاق الفلك على موعد مع موسم حافل بالأقمار العملاقة، حيث سيصنف قمرا تشرين الثاني /نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر أيضا كقمرين عملاقين.

المصدر: قناة العالم