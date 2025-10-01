مقتل 26 شخصاً في غرق مركب بولاية كوجي النيجيرية

لقي 26 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء غرق مركب في نهر النيجر بولاية كوجي، وسط-جنوب نيجيريا، وهي منطقة تشهد فيضانات متكررة خلال موسم الأمطار، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء.

وقال مفوض الإعلام في الولاية، كينغسلي فِمي فانوا، في بيان عبر منصة “إكس”، إن “الحادث المأساوي أودى بما لا يقل عن 26 راكباً”.

وكان المركب يقل تجاراً متجهين من منطقة إيباجي (كوجي) إلى سوق في إيلوشي بولاية إيدو على الضفة الأخرى من النهر، قبل أن ينقلب الثلاثاء.

وتُعد حوادث غرق القوارب شائعة في نيجيريا، حيث يُستخدم النقل النهري على نطاق واسع، وغالباً ما تُعزى تلك الحوادث إلى الحمولة الزائدة، وسوء الصيانة، وعدم الالتزام بقواعد السلامة. ففي مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أدى غرق مركب آخر في ولاية النيجر (وسط-شمال) إلى مقتل ما لا يقل عن 32 شخصاً.

ودعا فانوا السكان، خصوصاً المجتمعات القريبة من الأنهار، إلى “إعطاء الأولوية للسلامة عبر تجنّب الحمولة الزائدة واستخدام سترات النجاة”.

من جانبه، أعرب الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو في بيان على “إكس” عن “حزنه العميق إزاء هذا الحادث المأساوي، لا سيما أن الضحايا كانوا يسعون لكسب عيشهم بكرامة”، وحثّ مشغلي النقل النهري على “تقديم السلامة على الاعتبارات المالية”.

وتُعد ولاية كوجي من أكثر المناطق عرضة للفيضانات خلال موسم الأمطار الممتد عادة من آذار/مارس حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

المصدر: أ.ف.ب.