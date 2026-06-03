37 قتيلاً في هجمات مسلحة استهدفت قرى شمال غرب نيجيريا خلال يومين

قُتل ما لا يقل عن 37 شخصاً خلال يومين في هجمات نفذتها عصابات مسلحة على منطقة ريفية في ولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا، وفق ما أفاد به تقرير أمني وسكان محليون.

وأشار تقرير أمني أُعدّ لصالح الأمم المتحدة واطلعت عليه وكالة فرانس برس، إلى أن مسلحين يستقلون دراجات نارية، يُعتقد أنهم من جماعات تُعرف محلياً باسم “قطّاع الطرق”، قتلوا ما لا يقل عن 17 شخصاً ونهبوا متاجر في قرية دانغولبي التابعة لمقاطعة توريتا.

ووفق التقرير، عاد المهاجمون صباح الثلاثاء إلى القرية نفسها، حيث قتلوا ما لا يقل عن 20 شخصاً كانوا يشاركون في مراسم تشييع ضحايا الهجوم الذي وقع الأحد.

وقال المسؤول المحلي في القرية دالهاتو دانغولبي، الذي فقد شقيقه وأحد أقاربه في الهجمات، لوكالة فرانس برس إن المسلحين “فتحوا النار على مشيّعي القتلى السبعة عشر الذين سقطوا في هجوم الأحد”.

وأضاف أن المهاجمين عادوا للمرة الثالثة إلى القرية ليل الثلاثاء، وأقدموا على “حرق القرية بالكامل”، مشيراً إلى سقوط عدد من الجرحى.

وخلال الهجوم، اختطف المسلحون عدداً من سكان قريتين مجاورتين أثناء مغادرتهم المنطقة، وطالبوا بتزويدهم بالبنزين مقابل إطلاق سراح المخطوفين.

إلا أن التقرير أوضح أن المختطفين تمكنوا من الفرار بعد ساعات مستفيدين من هطول أمطار غزيرة.

ويُعتقد أن منفذي الهجمات انطلقوا من معسكرات تقع في قرية باغيغا بولاية زامفارا المجاورة، التي تُعد من أبرز معاقل هذه الجماعات المسلحة.

ووصف بوبي عبد الله، وهو من سكان قرية بيساما المجاورة، الهجوم بأنه “غير مسبوق”، رغم تعرض المنطقة سابقاً لهجمات مماثلة.

وأشار إلى أن خمسة من القتلى الذين سقطوا في هجوم الأحد كانوا يزورون أقاربهم بمناسبة عيد الأضحى، مضيفاً أن المسلحين سرقوا “مئات رؤوس الماشية” خلال الهجوم.

ومنذ سنوات، تنشط في شمال ووسط نيجيريا عصابات مسلحة تمارس الخطف مقابل الفدية وسرقة الماشية، وتُعرف محلياً باسم “قطّاع الطرق”، حيث تشن هجمات متكررة على القرى، وتنفذ عمليات قتل وخطف ونهب وإحراق للمنازل.

وفي تعليقها على الهجمات، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن عمليات القتل الأخيرة “تسلط الضوء على الإخفاق المستمر للسلطات في حماية القرى والبلدات من الهجمات المتواصلة التي يشنها المسلحون”.

وطالبت المنظمة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وتحقيق العدالة للضحايا، محذرة من أن تكرار الهجمات العنيفة يقوض النشاط الزراعي ويهدد سبل عيش آلاف السكان في المنطقة.

المصدر: أ.ف.ب.