الأسمر عرض مع جابر قضايا مطلبية ملحّة تهمّ العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية

أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، بعد لقائه وزير المالية ياسين جابر في حضور مسؤول المكتب العمالي المركزي في حركة “أمل” علي حمدان، أن اللقاء تناول عدداً من القضايا المطلبية الملحة التي تهم العاملين في القطاع العام والمؤسسات العامة والجامعة اللبنانية، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها البلاد.

وقال الأسمر: “طالبنا بضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لصرف الرواتب الستة الإضافية للعاملين في القطاع العام، والإسراع في صرفها لما تشكله من حاجة معيشية ملحة تساعد الموظفين على مواجهة الظروف الراهنة، كما طالبنا بشمول العاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة الاستثمارية بتعويضات المثابرة، تحقيقاً للعدالة والمساواة بينهم وبين سائر العاملين في الإدارات العامة، بالإضافة إلى إعادة النظر في التعويضات المخصصة لأعضاء المجالس التحكيمية، بما يؤمن بدلاً مالياً عادلاً يتناسب مع طبيعة المهام التي يقومون بها”.

وأشار إلى أنه ” تمّ التشديد على ضرورة تخصيص الاعتماد المطلوب لصندوق تعاضد الجامعة اللبنانية، لما يشكله من ركيزة أساسية لضمان التغطية الصحية والاجتماعية للعاملين الإداريين والمتقاعدين في الجامعة”.

وأكد الأسمر أن “الاتحاد العمالي العام جدد أمام وزير المالية رفضه القاطع لأي توجه لزيادة الضريبة على القيمة المضافة (TVA) بنسبة 1%”، معتبراً أن “تحميل المواطنين أعباء ضريبية إضافية في هذه المرحلة أمر غير مقبول، لأن أي زيادة في الـTVA ستنعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات، وسيكون أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى أول من يدفع ثمنها، فيما المطلوب اليوم سياسات تخفف الأعباء عن المواطنين لا أن تزيدها”.

ختم: “لمسنا من الوزير جابر كل اهتمام بالمطالب التي عرضناها، ونشكر له سعة صدره واستعداده لمتابعة هذه الملفات، آملين أن تترجم هذه الإيجابية بقرارات عملية تنصف العامين وتحفظ حقوقهم وتراعي الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام