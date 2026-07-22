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   7 صفر 1448   
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    بالفيديو | رئيس الحكومة نواف سلام يضع العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية

    وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى بلدة زوطر الغربية الجنوبية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسّى وعدد من المسؤولين، وذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أطراف البلدة وانتشار الجيش اللبناني داخل أحيائها.

    وخلال الزيارة، غرس سلام العلم اللبناني في البلدة في خطوة رمزية أكدت التمسك بالسيادة الوطنية، معلناً أن العمل سيبدأ على فتح الطرقات وتأمين الخدمات للأهالي بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

    وأكد سلام أن ما تشهده زوطر الغربية يمثل “لحظة وطنية تحمل أبعاداً سياسية ومعنوية كبيرة”، معتبراً أنها تشكل بداية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

    وشدد على أن الحكومة أكدت منذ البداية أن هدفها يتمثل في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية، لافتاً إلى أن ما يجري اليوم ليس سوى بداية على هذا المسار.

    وأضاف أن الدولة اللبنانية ماضية في جهودها السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أنها ستواصل العمل بكل الوسائل المتاحة من أجل تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة السيادة على كل شبر من الأرض.

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