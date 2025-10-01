البيت الأبيض… قيود غير مبررة على المواطنين الإيرانيين

اعتبر المدير العام القنصلي بوزارة الخارجية “مجتبى شصتي كريمي”أن تصرف الحكومة الأمريكية بإعادة عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في ذلك البلد قسراً يتعارض مع التزامات البيت الأبيض القانونية والدولية.

وأكد كريمي أن إدارة الشؤون القنصلية والإيرانية بوزارة الخارجية، وفي إطار واجباتها الأصيلة في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في الخارج والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، قامت بالمتابعات القانونية اللازمة .

وأكد أن أي مقيم إيراني في الخارج حر في العودة إلى وطنه متى شاء، وأن التسهيلات اللازمة متاحة لعودته باحترام إلى وطنه.

وحذر كريمي أنه وبالنظر إلى أن عددًا كبيرًا من الإيرانيين الذين تم ترحيلهم أو يواجهون الترحيل القسري كانوا يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة واكتسبوا أصولًا هناك بشكل قانوني، فإن مسؤولية أي انتهاك للحقوق الشخصية أو الاجتماعية أو حقوق الملكية للإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة ستقع على عاتق حكومة ذلك البلد.

المصدر: وكالة مهر