الأربعاء   
   01 10 2025   
   8 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 16:07
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    البيت الأبيض… قيود غير مبررة على المواطنين الإيرانيين 

      اعتبر المدير العام القنصلي بوزارة الخارجية “مجتبى شصتي كريمي”أن تصرف الحكومة الأمريكية بإعادة عدد من المواطنين الإيرانيين المقيمين في ذلك البلد قسراً يتعارض مع التزامات البيت الأبيض القانونية والدولية.

      وأكد كريمي أن إدارة الشؤون القنصلية والإيرانية بوزارة الخارجية، وفي إطار واجباتها الأصيلة في حماية حقوق المواطنين الإيرانيين في الخارج والحفاظ على كرامتهم الإنسانية، قامت بالمتابعات القانونية اللازمة .

      وأكد أن أي مقيم إيراني في الخارج حر في العودة إلى وطنه متى شاء، وأن التسهيلات اللازمة متاحة لعودته باحترام إلى وطنه.

      وحذر كريمي أنه وبالنظر إلى أن عددًا كبيرًا من الإيرانيين الذين تم ترحيلهم أو يواجهون الترحيل القسري كانوا يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة واكتسبوا أصولًا هناك بشكل قانوني، فإن مسؤولية أي انتهاك للحقوق الشخصية أو الاجتماعية أو حقوق الملكية للإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة ستقع على عاتق حكومة ذلك البلد.

      المصدر: وكالة مهر

      مواضيع ذات صلة

      عراقجي: العرقلة الأمريكية أفشلت المفاوضات مع الدول الاوروبية

      عراقجي: العرقلة الأمريكية أفشلت المفاوضات مع الدول الاوروبية

      إيران | العميد أسدي: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضرورياً

      إيران | العميد أسدي: سنزيد مدى صواريخنا بالقدر الذي نراه ضرورياً

      الترويكا والمبعوث الأمريكي ويتكوف رفضوا عقد اجتماع ثلاثي في نيويورك

      الترويكا والمبعوث الأمريكي ويتكوف رفضوا عقد اجتماع ثلاثي في نيويورك