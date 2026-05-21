الخميس   
   21 05 2026   
   4 ذو الحجة 1447   
   بيروت 02:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    بقائي: مستعدون للرد على أي عدوان

      أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن برنامج إيران النووي خضع لأقوى عمليات التفتيش في التاريخ، متسائلاً: “لماذا ينبغي نقل موادنا المخصبة إلى دولة أخرى؟”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي عام 2015 رغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت التزام طهران الكامل ببنوده.

      وأضاف بقائي أن واشنطن فرضت عقوبات على إيران واغتالت الجنرال قاسم سليماني، معتبراً أن أوروبا تشهد حالياً “تطبيعاً خطيراً لانتهاك القانون”.

      وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح أن إيران تضمن المرور الآمن فيه دون المساس بسيادتها، مؤكداً عدم السماح للدول المعتدية بالعبور.

      وحول الحرب والتوترات الإقليمية، قال بقائي: “هم من بدأوا الحرب ونحن ندافع عن وطننا، ولا توجد تهديدات إيرانية وشيكة لأمريكا”، مؤكداً أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات وأن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي عدوان.

      المصدر: موقع العهد

      مواضيع ذات صلة

      بنما | “صائد الديكتاتوريين” يدعو لمحاكمة ترامب دوليًا بسبب الحرب على إيران ودعم “إسرائيل”

      بنما | “صائد الديكتاتوريين” يدعو لمحاكمة ترامب دوليًا بسبب الحرب على إيران ودعم “إسرائيل”

      مسؤول إيراني لترامب: قواتنا البحرية قادرة على إغراقكم في أعماق البحر

      مسؤول إيراني لترامب: قواتنا البحرية قادرة على إغراقكم في أعماق البحر

      قاليباف: التحركات العلنية والخفية للعدو تشير إلى سعيه لجولة حرب جديدة

      قاليباف: التحركات العلنية والخفية للعدو تشير إلى سعيه لجولة حرب جديدة