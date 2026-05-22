    “فارس”: خلافات جدية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي

      أعلنت “وكالة فارس” الايرانية عن “تبادل رسائل مستمر بين واشنطن وطهران، وهناك خلاف حول قضايا رئيسية”، مشيرة في الوقت نفسه إلى “مؤشرات على تقدم في مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن خلال اليومين الماضيين، لكن خلافات جدية تعيق التوصل إلى اتفاق نهائي”.

      وقالت الوكالة الايرانية إن “امريكا لا تزال تريد التوصل إلى اتفاق بشأن جميع القضايا الخلافية مع إيران في المرحلة الحالية”، متابعاً أن “مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ومضيق هرمز أبرز الموضوعات الخلافية بين طهران وواشنطن”.

      وفي السياق، أفادت الوكالة أن “أمريكا تعارض إرسال المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى دولة ثالثة وتريد أن تتسلمها بنفسها”، وأن “طهران ترى ضرورة تأجيل النقاش بشأن الملف النووي إلى ما بعد إنهاء الحرب”.

      المصدر: فارس

