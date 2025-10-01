الأربعاء   
    المفتي قبلان: العين على قنبلة صفقة غزة والمطلوب من الأخوة العرب حماية فلسطين حتى لا تضيع بلادهم

      اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان “أننا في قلب أهم مناسبة مفصلية لجهة واقع البلد ووضعية المنطقة ومطالب السيادة المحلية والإقليمية وما يلزم لحماية لبنان بعد أخطر حرب سيادية على الإطلاق، المطلوب تعزيز وحدتنا وتأكيد شراكتنا وتوظيف إمكاناتنا الداخلية بما يلزم لإنتاج لبنان الجسم الواحد والمنعة السيادية للقرار الوطني بعيداً عن اللعبة الخارجية ومشاريع خرابها”.

      ,واعتبر ان “اللحظة للإستقرار السياسي والإستنهاض الاجتماعي والتوظيف الوطني وتزخيم العمل النيابي للأخذ بإصلاحات اتفاق الطائف الذي يفترض الشروع بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي، والعين على “قنبلة صفقة غزة التي كتبها نتنياهو وتبناها ترامب لتصفية القضية الفلسطينية برمّتها، والمطلوب من الأخوة العرب حماية فلسطين حتى لا تضيع بلاد العرب”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

