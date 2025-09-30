الثلاثاء   
    دولي

    مادورو يوسع صلاحياته الأمنية تحسباً لأي تدخل أمريكي محتمل

      أعلنت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريغيز، أن الرئيس نيكولاس مادورو وقع مرسوماً يمنحه صلاحيات أمنية إضافية تحسباً لأي تدخل محتمل من الجيش الأمريكي في البلاد.

      ويمثل هذا الإجراء تصعيداً جديداً في التوتر بين فنزويلا والولايات المتحدة، في وقت يؤكد مادورو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخطط للإطاحة به.

      وينص المرسوم على تمكين مادورو من تعبئة القوات المسلحة في مختلف أنحاء البلاد، ومنح الجيش سلطة على الخدمات العامة وقطاع النفط الحيوي.

      من جهتها، نشرت الولايات المتحدة أسطولاً من السفن الحربية في منطقة البحر الكاريبي، مؤكدة أن الهدف من هذه الخطوة هو مكافحة تهريب المخدرات عبر المنطقة.

      المصدر: وكالات

