“ملتقى العلماء المسلمين” في ذكرى السيد نصر الله: للتمسك بالجهاد لصد العدوان

قال “ملتقى العلماء المسلمين” في لبنان في بيانٍ له السبت “تحلُّ علينا الذكرى السنويةُ الأولى لاستشهاد قائد المقاومة سماحةُ السيد حسن نصرالله، الذي عبرَ حدودَ الطائفيةِ والمذهبيةِ فكان مقاوماً لبنانياً وطنياً بامتيازٍ، وعبرَ الحدودِ القوميةِ فكان مقاوماً عربياً، وكرّسَ حياته مرابطاً على ثغور فلسطين حتى ارتقى شهيداً على طريق القدس ونصرةِ المستضعفين ومساندةِ المسلمين الفلسطينيين وأمتهم ودينهم”.

وأضاف البيان “كم نحن اليوم بأمسِّ الحاجةِ إلى مثلِ هكذا قادةٍ مجاهدينَ يقدمونَ ويبذلونَ بوعيٍ وبصيرةٍ لتحقيق عِزَّةِ وكرامةِ بلدانهم وشعوبهم”. وتابع “لبنان ما زال يُستهدف، وغزة تُباد، وفلسطين تنزف، والمنطقة كلُّها تخضع لهيمنةِ الاستكبار اليهودي — الصهيو‑أمريكي في ظلِّ صمتٍ أمميٍّ وعربيٍّ”، وقال “ما يؤكّدُ لنا ضرورةَ التمسكِ بفريضةِ الجهاد لصدِّ العدوان، وحفظِ شعوب أمتنا وثرواتنا ومقدراتنا ومقدساتنا من الأيادي الإجرامية والاستعمارية التي تفتكُ بنا على مرأى ومشهدٍ من العالم”.

المصدر: موقع المنار