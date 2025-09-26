“عائلة الأسير سكاف”: السيد نصر الله سيبقى قدوة كل الأحرار

توجهت “عائلة عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف” في بيان الجمعة “بالتحية من شمال العروبة إلى قائد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين ورفاقهم الشهداء من القادة والمقاومين الذين نالوا الشهادة العظيمة على طريق القدس في أشرف معركة إسنادٍ لأهلنا المظلومين الذين يتعرضون للإبادة في قطاع غزة”.

وأكد البيان أن “الواجب اليوم على كل الأحرار والشرفاء أن يكملوا الطريق الذي سار عليه الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله من خلال التمسك بمسيرته ودعم خيار المقاومة في مواجهة الغطرسة الصهيونية في أوطاننا، لأن قيادته الحكيمة للمقاومة طيلة عشرات السنوات أثبتت بالقول والفعل أن المقاومة هي الخيار الوحيد التي ستتحرر من خلالها الأرض والأسرى والمقدسات”.

ورأت “عائلة الأسير سكاف” أن “السيد نصر الله سيبقى قدوةً لكل الأحرار ورمزًا لمسيرة الحق ضد الباطل على مستوى العالم، لأنه قاد أمتنا لانتصارات عظيمة بمواجهة المشروع الصهيو-أميركي والتي ستبقى تتذكرها الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز من خلال تحرير آلاف الأسرى من اللبنانيين والفلسطينيين والعرب، وتحرير جنوب لبنان بقيادته الحكيمة للمقاومة التي كان لسماحته الفضل الأكبر بتطوير قدراتها وجعلها قوةً عسكرية يُحسَب لها حساب على مستوى العالم”.

وأضافت العائلة “مهما بلغت الضغوط على أوطاننا ستبقى راية المقاومة خفاقةً، ولن يستطيعوا النيل من عزيمتنا وتمسّكنا بتحرير كل شبر من أوطاننا من خلال العمل المقاوم الذي أسس له السيد نصر الله وعشرات الآلاف من الشهداء الذين روَوا بدمائهم أرضنا لنعيش بعزّ وكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام