رئيس “منظمة الطاقة الإيرانية”: لا نتلقى أوامر من أحد

أكد رئيس “منظمة الطاقة الذرية الإيرانية” محمد إسلامي أن بلاده “لا تتلقى أوامر من أحد”، وذلك رداً على تصريحات وزير الطاقة الأميركي بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح إسلامي في حديث له أن “كلام وزير الطاقة الأميركي لا قيمة له بالنسبة لنا”، مشيراً إلى أن “الضغوط والعقوبات والاعتداءات التي تعرضت لها إيران لن تثنيها عن مواصلة مسارها”.

وشدد إسلامي على أن “البرنامج النووي الإيراني واضح وخاضع لأشد أنواع الرقابة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم يرد حتى الآن أي تقرير يشير إلى انحراف”، لافتاً إلى أنه “برنامج سلمي بالكامل”، واضاف ان “إيران تنتج محلياً جميع المواد والمنتجات التي تحتاجها”.

وكان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت قد زعم خلال كلمته أمام المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنّ “برنامج التخصيب الإيراني يجب أن يُلغى بالكامل”، مؤكداً أن “مسار الأسلحة النووية الإيرانية يجب أن يُمحى تماماً”، على حد تعبيره.

المصدر: وكالة ارنا