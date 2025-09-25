فلسطين | 720 يومًا من الحرب.. قصفٌ مستمر على غزة وسط ظروف إنسانية صعبة

تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ720 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية والحصار والتجويع ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، تزامنًا مع استهداف طالبي المساعدات.

وتشهد المناطق الغربية لمدينة غزة قصفًا مستمرًا ومدفعية متواصلة منذ أسبوعين، حيث تركز الاستهداف على أحياء سكنية.

ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية مستخدمًا العربات المفخخة في حيي الشيخ رضوان والجلاء، ما أدى إلى نسف مبانٍ سكنية واسعة، كما توسعت رقعة التصعيد لتشمل محيط بركة الشيخ رضوان.

وتستمر حركة نزوح العائلات الفلسطينية من شمال قطاع غزة نحو الأحياء الغربية للمدينة، في وقت يوضح فيه المكتب الإعلامي الحكومي أن نحو 900 ألف مواطن لا يزالون داخل المدينة، يعيشون في ظروف إنسانية صعبة تفتقر لأبسط مقومات الحياة اليومية.

هذا واستشهد 3 مدنيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الخميس، إثر قصف من طائرات الاحتلال الحربية لمنزل يعود لعائلة “وادي” بالقرب من المشفى الأردني غرب خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين المدنيين في قصف من قبل الطيران المروحي على منزل لعائلة القطراوي في “مخيم 2″، بمنطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وألقت طائرات الاحتلال المسيّرة قنابل على المنازل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وشنّت طائرات الاحتلال غارة على محيط منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس، وأخرى على غرب مدينة غزة، بينما قصفت مدفعية الاحتلال شمال مخيم النصيرات.

كما أُصيب عدد من المواطنين جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة عبد العال في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وارتقى 11 شهيدًا وأصيب آخرون عقب استهداف منزل لعائلة أبو دحروج شمال بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرة مُسيّرة إسرائيلية “كواد كوبتر” النار باتجاه منازل المواطنين في منطقة الشمعة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

