وزير الاتصالات الإيراني: التعاون التكنولوجي مع الصين ركيزة الشراكة الاستراتيجية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني أن التعاون الرقمي والتكنولوجي بين طهران وبكين يشكل دعامة أساسية لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفال أقامته سفارة الصين في طهران بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، حيث شدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المستقبلي في مجالات التكنولوجيا الرقمية.

وأشار الوزير إلى عمق الروابط التاريخية والثقافية بين إيران والصين على طول طريق الحرير القديم، مؤكداً أن هذه العلاقات تشهد اليوم تطوراً غير مسبوق في إطار الشراكة الاستراتيجية التي أرست دعائمها قيادتا البلدين.

ووصف اللقاء الأخير بين رئيسي البلدين بأنه “تجسيد واضح للإرادة المشتركة لتعزيز التعاون”، مضيفاً أن التنفيذ الكامل لبرنامج التعاون الشامل لمدة 25 عاماً يشكل خارطة طريق لمستقبل مشترك قائم على التعاون المستدام والواسع بين طهران وبكين.

المصدر: وكالة مهر