توغل للعدو في ريف درعا جنوب سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، في ريف محافظة درعا الغربي، وسط سلسلة انتهاكات يرتكبها في الجنوب السوري في خرق لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا”، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت على طريق وادي الرقاد بريف درعا الغربي بدبابة وسيارتين عسكريتين وأطلقت النار باتجاه الوادي قبل أن تنسحب من المنطقة.

ويأتي ذلك بعد يوم من نصب جيش الاحتلال الإسرائيلي حاجزا مؤقتا في قرية كودنة بريف القنيطرة الجنوبي، إذ أشارت مديرية إعلام القنيطرة التابعة لوزارة الإعلام السورية، إلى أن دورية تابعة للاحتلال فتّشت المارة قبل أن تغادر المنطقة.

كما توغلت دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 سيارات عسكرية محملة بالجنود، أمس الثلاثاء، في الحي الشمالي من بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل واستجوبت السكان، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اعتقال، بحسب المديرية.

وأول أمس الإثنين، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه سرية جملة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، ويأتي ذلك ضمن 32 انتهاكا لقوات الاحتلال في الجنوب السوري خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 7 يوليو/تموز الجاري، بحسب مركز “سجل” الذي يوثق العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا.

وأدان الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة التي تقوض أمن المنطقة، مشددا على موقف سوريا الثابت بضرورة إلزام “إسرائيل” بالعودة إلى اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والانسحاب الكامل من المناطق التي احتلتها بعد 8 ديسمبر/كانون الأول 2024.

المصدر: سانا