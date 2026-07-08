الهجمات في مضيق هرمز تربك حركة الناقلات

تزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعدما تعرضت سفن لهجمات جديدة في الممر، ما دفع عدداً من الناقلات إلى تغيير مساراتها، فيما ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء مذكرة التفاهم مع إيران.

وأعلنت شركة «البحري» السعودية للشحن أن ناقلتها العملاقة «وديان» تعرضت لـ«حادث» أثناء عبورها مضيق هرمز أمس، مؤكدة أن السفينة لا تزال صالحة للإبحار وأن شحنتها آمنة، مشيرة إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم تسجل أي إصابات.

وفي السياق، ندد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز بالهجمات الجديدة على السفن في مضيق هرمز، داعياً في بيان إلى «أقصى درجات ضبط النفس والتهدئة»، وسط تصاعد التوترات في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن أربع ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور المضيق بعد تجدد الهجمات، في وقت رفعت فيه السلطات البحرية مستوى التهديد للسفن العابرة إلى درجة «شديد» عقب تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار بالقرب من المضيق.

وأفادت بيانات صادرة عن شركتي التحليلات «كبلر» ومجموعة بورصات لندن بأن ناقلات الغاز الطبيعي المسال «الغارية» و«دحيل» و«الرويس»، التي تديرها شركة «قطر للطاقة»، كانت تتحرك ببطء باتجاه مضيق هرمز قبل أن تغير مسارها وتبتعد عنه في وقت متأخر أمس. وكانت الناقلات الثلاث فارغة ومتجهة إلى منشأة التصدير القطرية في رأس لفان لتحميل شحنات.

كما أظهرت البيانات أن ناقلة النفط العملاقة «ليلا فادينار»، التي ترفع العلم الهندي وتحمل مليوني برميل من النفط الخام الكويتي بعد تحميلها أواخر الأسبوع الماضي، غيرت مسارها وعادت قبالة السواحل العُمانية عند مدخل مضيق هرمز اليوم الأربعاء.

ورغم استمرار حركة بعض الشحنات، فإن بيانات التتبع تشير إلى أن 16 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال غادرت منشأة رأس لفان القطرية، و10 شحنات غادرت جزيرة داس التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» منذ اندلاع الحرب أواخر شباط، إلا أن هذه الكميات تبقى محدودة مقارنة بنحو سبعة ملايين طن كانت تُشحن شهرياً من هذين المركزين التصديريين.

خروج خطوط نقل كهرباء عن الخدمة في الكويت

وفي الكويت، أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية عن الخدمة، متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات الماضية، مؤكدة أن ذلك لم يؤثر على استمرارية الخدمات.

وقالت الوزارة إن فرق الطوارئ باشرت أعمالها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة، مشيرة إلى أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية المتضررة من انقطاعات نجمت عن خروج عدد من خطوط النقل الهوائية عن الخدمة.

النفط يرتفع أكثر من 5 في المئة

اقتصادياً، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوعين، بعد إعلان ترامب أن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران لإنهاء الصراع «انتهت»، ما عزز المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولارات، أي بنسبة 5.15 في المئة، لتصل إلى 77.98 دولاراً للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.70 دولارات، بنسبة 5.25 في المئة، ليبلغ 74.14 دولاراً للبرميل، مسجلين بذلك أعلى مستوى منذ 23 حزيران.

وكان المؤشران قد ارتفعا بنحو 3 في المئة أمس، بعد إلغاء الولايات المتحدة الترخيص العام الذي كان يسمح ببيع النفط الخام الإيراني.

المصدر: صحيفة الأخبار