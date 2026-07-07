تعرّض سفن في مضيق هرمز لاستهداف صاروخي واندلاع النيران على متن إحداها

شهدت منطقة مضيق هرمز، اليوم الثلاثاء، تصعيداً أمنياً لافتاً إثر تعرّض ناقلة غاز تجارية لهجوم بمقذوف صاروخي أسفر عن اندلاع حريق على متنها.

وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة بحرية على بعد 8 أميال بحرية شرقي منطقة «ليما» التابعة لسلطنة عُمان، مؤكدةً اندلاع حريق على متن ناقلة تجارية نتيجة استهدافها بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في المنطقة.

وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولين أميركيين، أن إيران أطلقت صاروخين على الأقل باتجاه سفن تجارية كانت تعبر مضيق هرمز، فيما نقل الموقع نفسه عن ​مسؤول أميركي قوله إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لأضرار كبيرة دون وقوع خسائر بشرية.

وانتهت محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي دون أي مؤشر علني على إحراز تقدم نحو وقف دائم للحرب، على الرغم من وقف لإطلاق النار مدته 60 يوماً يهدف لإفساح المجال للدبلوماسية في أعقاب العدوان الأميركي الإسرائيلي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين إن الولايات ‌المتحدة إما ⁠أن تتوصل إلى اتفاق مع إيران أو «ستُنهي المهمة»، في تكرار لتهديده بشن عمل عسكري في وقت تبدي فيه طهران تحدياً عقب مراسم تشييع الإمام السيد الشهيد علي خامنئي.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني، ​عباس عراقجي، اليوم ‌الثلاثاء إن المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق ​نهائي بين طهران ​وواشنطن لن تبدأ إذا ⁠استمرت التهديدات الأميركية، ​وذلك في أعقاب ​تهديدات ترامب.

المصدر: وكالات