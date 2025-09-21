البساط: لا كلمات تكفي لوصف هول جريمة العدوان الإسرائيلي الغاشم في بنت جبيل

قال وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية، عامر البساط، يوم الأحد “لا كلمات تكفي لوصف هول جريمة العدوان الإسرائيلي الغاشم في بنت جبيل”.

وأضاف البساط “في حين يضاعف لبنان جهوده لتأمين الاستقرار على الصعيدين السياسي والعسكري، وتنفيذ ما التزم به، تواصل إسرائيل ارتكاب جرائمها بحق المدنيين”.

وتابع البساط “ما حدث اليوم ليس مجرد خرق، بل مأساة إنسانية وجريمة وحشية، ينبغي أن تهزّ الضمير العالمي”.

يُذكر أن العدو الإسرائيلي ارتكب، يوم الأحد، مجزرة في مدينة بنت جبيل، جنوب لبنان، ارتقى فيها خمسة شهداء، من بينهم أطفال، في انتهاكٍ جديد وفاضح للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701.

المصدر: موقع المنار