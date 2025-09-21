وزير الدفاع البيلاروسي: لا نريد خوض حرب مع بولندا

أكد وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن بلاده تسعى إلى خفض التوترات مع بولندا ولا ترغب في الدخول في صراع مع جيرانها.

وقال خرينين في لقاء صحفي: “نرى أن نهج الجيش البولندي يختلف نوعاً ما عن تصريحات القيادة السياسية. بالطبع، نحن مهتمون بخفض التوترات، وخاصة العسكرية. بولندا، في نهاية المطاف، جارتنا، وكما يقول رئيسنا، لا أحد يختار جيرانه. لا نريد أن نخوض معهم أي صراع”.

وأشار الوزير إلى أن العدوانية تأتي من القيادة السياسية في بولندا، مؤكداً حرص بلاده على تجنب أي مواجهة مسلحة.

وكان رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، قد أعلن يوم 9 أيلول/سبتمبر عن إغلاق الحدود مع بيلاروس اعتباراً من 12 سبتمبر، بسبب انطلاق مناورات “الغرب 2025” العسكرية الروسية–البيلاروسية المشتركة.

في المقابل، وصفت وزارة الخارجية البيلاروسية هذا القرار بأنه “غير مبرر ومعادٍ للشعب”.

المصدر: مواقع