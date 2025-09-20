تشييع فقيد الجهاد علاء الحاج سليمان

شيع حزب الله فقيد الجهاد والمقاومة مسؤول شعبة بدنايل علاء عبدالله الحاج سليمان، بمشاركة رئيس “تكتل بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن، والنواب: علي المقداد، أيهاب حمادة، ورامي أبو حمدان، نائب مسؤول منطقة البقاع في الحزب السيد فيصل شكر، مسؤول القطاع الأول الشيخ بلال عواضة، وفد من قيادة إقليم البقاع في حركة “أمل”، وفاعليات دينية وتربوية وبلدية واختيارية وأمنية وكشفية واجتماعية.

بعد مراسم التكريم وأداء القسم، وكلمة العائلة، تحدث النائب الحاج حسن، مؤكدا الثبات “إلى جانب أهل هذه البلدة الطيبة التي قدمت خيرة شبابها في ميادين المقاومة والعلم والشهادة”.

وأم الصلاة على الجثمان الطاهر السيد شكر، ووري في الثرى في روضة الشهداء في البلدة .