النائب محمد خواجه: للانتخاب الوطني خارج القيد الطائفي بالتوازي مع قانون انتخاب مجلس الشيوخ

اكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجه عبر منصة “أكس”، أن “قبولنا بمبدأ الانتخاب لنواب الدائرة السادسة عشرة في الاغتراب يندرج ضمن احترامنا لتطبيق قانون 44/2017 النافذ حالياً ليس إلا”.

وأضاف: “ما نطمح إليه لتطوير نظامنا السياسي وحياتنا العامة، هو قانون انتخاب وطني خارج القيد الطائفي، بالتزامن مع قانون انتخاب مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية اللبنانية، وذلك انسجاماً مع مضامين اتفاق الطائف والمادة 22 من الدستور”.

ولفت خواجه إلى أن “كتلة التنمية والتحرير كانت قد تقدمت قبل أكثر من سبع سنوات باقتراحي قانون في هذا السياق”.

بالتزامن مع قانون انتخاب مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية اللبنانية. وذلك انسجاماً مع مضامين إتفاق الطائف والمادة ٢٢ من الدستور. وقد سبق لكتلة التنمية والتحرير أن تقدمت قبل أكثر من سبع سنوات باقتراحي قانون في هذا السياق…

٢/٢ — النائب محمد خواجه (@KhawejaMohamad) September 20, 2025

المصدر: اكس