“الهيئة الصحية”: بدء العمل بمركز الإمام الرضا (ع) في الغازية

أعلنت “الهيئة الصحية الإسلامية” بدء العمل في مركز الإمام الرضا (ع) الصحي في بلدة الغازية، جنوب لبنان.

وفي هذا السياق، زار مسؤول قطاع صيدا في حزب الله، الشيخ زيد ضاهر، يرافقه مسؤول شعبة الغازية، سمير حسون، مهنئاً العاملين في الهيئة الصحية الإسلامية بمناسبة بدء العمل فيه، ومواكباً لانطلاقته.

والتقى الشيخ ضاهر خلال الزيارة نائب المدير العام للهيئة الصحية الإسلامية، مالك حمزة، ومدير المركز، عباس دياب، ومدير مركز دار الحوراء (ع)، الدكتور مصطفى مرعي، والدكتور محمد قرقماز، حيث جال الوفد في أقسام المركز.

ونوّه الشيخ ضاهر “بنشاط العاملين من الطاقمين الطبي والتمريضي، وإخلاصهم في خدمة أهلنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام