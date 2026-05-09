رغم رفض اعطاء العدو الاسرائيلي الاذن للجنة الميكانيزم لاخلاء شهيدين مدنيين في بلدة ميفدون… الهيئة الصحية الاسلامية تمكنت من الوصول اليهما ونقلهم الى المستشفيات

بعد جهودٍ حثيثة بُذلت مع لجنة الميكانيزم للحصول على موافقة لإخلاء الشهيدين المدنيين اللذين تعرضا لاستهدافٍ من قبل العدو الإسرائيلي صباح أمس الخميس في بلدة ميفدون، لم يتم إعطاء الإذن بالدخول إلى مكان الاستهداف ..

ورغم ذلك تمكنت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية من الوصول إلى الموقع وانتشال أحد الشهداء وتجهيز الشهيد الآخر لنقله، إلّا أنّ العدوان المتواصل في المنطقة حال الى انسحاب الفريق مؤقتًا حفاظًا على سلامتهم ..

وقد جرى نقل أحد الشهداء إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما نُقل الشهيد الآخر إلى نقطة قريبة، حيث تولّى الصليب الأحمر اللبناني، بعد الحصول على الموافقة اللازمة لاستكمال نقله إلى المستشفى ..