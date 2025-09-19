عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 19 أيلول 2025

العناوين
النهار:
- تطورات جنوبية خطيرة قبيل ذكرى السيد نصر الله
- تداخل السلاح والانتخابات يحقن المناخ الداخلي
الأخبار:
- “إسرائيل” تستذكر بدء الحرب بغاراتٍ تصيب خطة الجيش
- السلطة تتنازل عن المياه الاقتصادية مع قبرص
- حرب “صامتة” على العراق لإخضاع المقاومة… هنا أيضًا
الجمهورية:
- “إسرائيل” تستبق أورتاغوس بتصعيد
- الجيش: إستمرار الخروقات يعرقل خطتنا
البناء:
- فيتو أميركي يعطل قرارًا أمميًا لوقف حرب غزة… وعشرات الشهداء بالغارات
- 6 ضباط وجنود قتلى برصاص المقاومة في رفح و”اللنبي”… و3 عمليات يمنية
- تصعيد “إسرائيلي” جنوبًا… وبرّي: هذا عدوان كامل… ومناسبة لوحدة اللبنانيين
الديار:
- غارات ترهيب تستبق أورتاغوس: الجنوبيون لم يغادروا
- “اليرزة” ترفع “السقف” وواشنطن: تحرك الجيش غير كافٍ!
- “الحرارة” تعود بين بعبدا وحزب الله: إتفاق على فصل الملفات
اللواء:
- غضب لبناني من صمت دول “الميكانيزم” على الإعتداءات “الإسرائيلية” الفاضحة
- سلام يطالب مجلس الأمن بالتدخل.. ومخاوف من توسيع العدوان ضمن “خطة ب”
الاسرار
البناء:
خفايا
- قال مسؤول في دولة إقليمية كبرى إن توقيع اتفاق بين الحكم الجديد في سورية وكيان الاحتلال أمر لا يملكه حكام دمشق الجدد، لأن أمن النظام لا يستطيع تجاوز حجم قدرة ونفوذ دول عربية وإسلامية تمسك مفاتيح استقرار النظام أمنيًا وماليًا. وعندما يذهب للاتفاق فهذا يعني أنها قررت تلبية الشروط “الإسرائيلية” وما يعنيه من هزيمة لها أمام كيان الاحتلال حيث تهديد الأمن التركي من جهة والاستعداد للانتقال إلى تهديد الأردن بعد سورية والاقتراب من أمن السعودية ومصر من جهة مقابلة. وهذا الانهزام فوق طاقة قادة تركيا والسعودية ودول الخليج ومصر لأنه إعلان زوالها عن خارطة التأثير في الإقليم بينما رفض الحكم الجديد في الشام للشروط “الإسرائيلية” يعني مواجهة إقليمية على هذه الدول تحمّل تبعاتها وربما يمكن وضع معاهدة الدفاع السعودية الباكستانية في هذا السياق وكذلك مدّ الجسور المصرية والسعودية والتركية مع إيران بمثل ما كانت الغارات على قطر في هذا السياق أيضًا، ولذلك يقول المسؤول إن شهر أيلول سوف يرسم مستقبل المنطقة من بوابة مصير المفاوضات السورية “الإسرائيلية”.
كواليس
- وضع مسؤول لبنانيّ أمنيّ سابق الغارات “الإسرائيلية” المكثفة في الجنوب في سياق محاولة تصنيع أوراق تتيح إعادة تنظيم حملة داخليّة على سلاح المقاومة بعد فشل الجولة السابقة مع قرارات الحكومة في 5 أيلول التي مثلت عمليًا تراجعًا عن قرارات 5 آب، لأن القضيّة ليست في كلمة التراجع عن القرارات بل في طبيعة الجواب على سؤال ربط أو فصل مساري السلاح والاحتلال، وما تمّ في 5 آب كان الفصل وما تمّت العودة إليه في 5 أيلول كان الربط وهذا هو جوهر الخلاف حول فهم خطاب القسم والبيان الوزاري وقبلهما اتفاق الطائف والقرار 1701 التي تتحدّث كلها عن مسار حصر السلاح، لكنها تربطه بتحمل الدولة مسؤولية إنهاء الاحتلال ورد العدوان بينما جاءت قرارات 5 آب تقول إن لا علاقة بين هذه وتلك والغارات تريد أن تقول إن العودة إلى فصل المسارين يخفف الأعباء عن لبنان بينما ربطهما يزيد الأعباء وإن كلفة بقاء السلاح أكبر من كلفة نزعه أو محاصرته على الأقل.
اللواء:
لغز
- في لحظة مهمة تعني حزبًا بارزًا، ينفك حلفاء معروفون عنه، إلى درجة القطيعة جنوبًا وشمالًا.
غمز
- يعتقد معنيون بترتيبات الانتخابات النيابية أنه من غير الممكن إدخال تعديلات على القانون المعمول به حاليًا.
همس
- ما تزال الاعتبارات وراء بيان سفارة دولة غير فاعلة حول الوضع الأمني في لبنان مدار متابعة على غير صعيد.
