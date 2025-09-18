الشيخ الخطيب استقبل وفد اللجنة التحضيرية لإحياء ذكرى استشهاد السيّدين نصر الله وصفي الدين

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان، الشيخ علي الخطيب، يوم الخميس، وفد اللجنة التحضيرية لإحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيّد شهداء الأمّة، السيّد حسن نصر الله، والسيّد الهاشمي هاشم صفي الدين.

وقد أطلع الوفدُ الشيخَ الخطيب على التحضيرات الجارية لإحياء مراسم الذكرى وفعالياتها، ووجّه له الدعوة للمشاركة في المؤتمر الذي سيُقام بالمناسبة. وضمّ الوفد: الشيخ ناجي حمادة، الشيخ ماهر مزهر، الشيخ علي توبة، والشيخ حسين غبريس.

وبعد اللقاء، تحدّث الشيخ ماهر مزهر، حيث قال “تشرفنا بزيارة صاحب السماحة العلّامة الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حفظه الله، باسم اللجنة التحضيرية لإحياء مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المقدّس السيّد حسن نصر الله، والسيّد هاشم صفي الدين، حيث سلّمنا سماحته دعوة للّقاء العلمائي الجامع والوطني، الذي سيُقام في الثاني من شهر تشرين الأول، وسيُحدَّد المكان لاحقًا إن شاء الله”، وتابع “هذا اللقاء هو لقاء جامع تحت عنوان: أن سماحة السيّد المقدّس هو لكلّ لبنان، بل لكلّ المستضعفين في العالم”.

وأضاف الشيخ مزهر أنّ “هذا اللقاء سيُعقَد ويجمع علماء من السنة والشيعة والدروز، وإخواننا المسيحيين والعلويين، لنؤكد من خلاله أنّ صاحب الذكرى كان دائمًا يتحدث باسم لبنان، في الداخل والخارج، مؤكدين من خلال هذا اللقاء أنّ المقاومة باقية، وأنّ سلاحها – إن شاء الله – باقٍ”، وتابع “الاختلاف في لبنان لا يُفسد للودّ قضية، إنّما هذا الاختلاف، الذي يَنبع من الوحدة الإسلامية، هو انطلاقة نحو الوحدة الوطنية، التي ستكون، إن شاء الله، محرِّرة للقدس ولكلّ الأماكن التي احتلها العدو الأميركي والإسرائيلي وغيرهم”.

من جهته، تحدّث الشيخ ناجي حمادة، فقال: “تشرّفنا اليوم بلقاء صاحب السماحة العلّامة الشيخ الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ودعوناه للمشاركة في المؤتمر الخاص، الذي سيُعقد، إن شاء الله، إحياءً للذكرى السنوية الأولى لشهادة الأمينين العامين لحزب الله، سماحة السيّد حسن نصر الله، وسماحة السيّد هاشم صفي الدين”.

وتابع الشيخ حمادة “سيشارك في هذا المؤتمر والملتقى مختلف رؤساء الطوائف الروحية والدينية في لبنان، تجلّيًا لأفكار ورؤى سماحة السيّد حسن نصر الله وسماحة السيّد هاشم صفي الدين، هاتين الشخصيتين اللتين عملتا من أجل لبنان كلّ لبنان، ولقِيَم الوطن، والإنسانية، والعزّة، والكرامة”، وأضاف “هذا الملتقى سيجمع كلّ اللبنانيين وكلّ الطوائف، باتجاه الوحدة الوطنية المتجلّية من خلال رؤى السيّدين الشهيدين، رضوان الله عليهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام