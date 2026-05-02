الشيخ علي الخطيب: نستنكر التعرض للمرجعيات الروحية وندعو الى عدم الإنجرار إلى الحملات الإستفزازية

أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، في بيان، أن “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لاحظ في الفترة الأخيرة تمادي بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المرجعيات الروحية والرموز الدينية لغالبية المكونات اللبنانية، بما ينعكس سلبا على استقرار البلاد في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن. وفضلا عن موقفنا الرافض أصلا لهذه الممارسات الشنيعة، فقد وردنا العديد من الاتصالات التي تدعو إلى محاصرة هذه الظاهرة البعيدة كل البعد عن الأخلاق المهنية والإنسانية”.

أضاف: “وحرصا منا على السلم الأهلي والإستقرار العام في البلاد، في هذه الظروف العصيبة ، فإننا:

أولا: نستنكر أشد الإستنكار التعرض بالإساءة للمرجعيات الروحية والرموز الدينية لأي طائفة انتمت، وندعو للتوقف عن هذه الممارسات البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ الوطن.

ثانيا: نناشد القيادات الروحية والقوى السياسية، رفع الصوت عاليا لرفض هذه الممارسات وتوجيه الرأي العام ووسائل الإعلام إلى الطريق القويم ، حرصا على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي.

ثالثا: ندعو أهلنا وأبناءنا إلى مراعاة الظروف الراهنة وعدم الإنجرار إلى مثل هذه الحملات الإستفزازية، لأن معركتنا مع العدو الإسرائيلي تتطلب منا الترفع عن مثل هذه الممارسات الشنيعة”.