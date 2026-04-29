الشيخ علي الخطيب يستقبل ميشال منسى: دعوة إلى التفاهم الوطني في ظل التطورات

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس وزير الدفاع اللواء ميشال منسى الذي نقل تحيات رئيسي الجمهورية والحكومة ، وجرى عرض للتطورات الراهنة .

واوضح الوزير منسى انه يقوم بجولة على القيادات الروحية للمساهمة في جمع البلد على كلمة واحدة في هذه الظروف الصعبة. ومن جهته اكد العلامة الخطيب خلال اللقاء على ضرورة التفاهم الوطني على كل الامور، لأنه لا يمكن الوصول الى نتيجة من دون هذا التفاهم ومن خلال المبادرات الفردية. واضاف الشيخ الخطيب انه يريد النجاح لرئيس الجمهورية، والاحترام كبير لموقع الرئاسة، ولكن يجب ان تحظى كل خطوة بإجماع وطني، ولا نريد لفخامته ان يكون طرفا، لانه ساعتئذ لن يستطيع ان يجمع البلد.

وشدد الشيخ الخطيب على ان الجيش هو خط احمر وهو الركيزة الاساسية للبلد، لكن التصرف السياسي مع الجيش لم يكن سليما.

وكان العلامة الخطيب استقبل ايضاً سفير الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي ، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في ظل الحرب الدائرة في لبنان والمنطقة.

