لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. الدين العام الأميركي يتجاوز حجم الاقتصاد

أفادت “فوكس بيزنس” بأن الدين العام الأميركي تجاوز حجم الاقتصاد الأميركي في نهاية شهر آذار/ مارس، مسجلا بذلك المرة الأولى التي يحدث فيها هذا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وذكرت القناة نقلا عن وثائق الميزانية: “لقد تجاوز الدين العام الأميركي الآن حجم الاقتصاد الأميركي، متجاوزا عتبة تاريخية لم يتم تجاوزها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

ووفقا لتقديرات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، والتي نقلتها وسائل الإعلام، بلغ إجمالي ديون الولايات المتحدة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير (31 مارس) حوالي 31.27 تريليون دولار. في حين تم تقدير الناتج المحلي الإجمالي في ذلك الوقت بنحو 31.22 تريليون دولار، ما يعني أن الدين القومي الأميركي تجاوز 100% من حجم الاقتصاد الأميركي.

وأشارت القناة إلى أن آخر مرة رصد فيها مثل هذا الوضع كانت في عام 1946، عندما بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 106%.

وتوقعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني يوم الخميس الماضي أن الدين العام الأميركي، وفقا لسيناريوها الأساسي، سيتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي في موعد أقصاه عام 2027.

ووفقا للوكالة، بلغت نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي 116.6% في عام 2025، وستصل إلى 119.3% هذا العام، وسترتفع إلى 122.2% في عام 2027.

المصدر: نوفوستي