الحكومة اللبنانية درست مشروع موازنة 2026

عقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة، يوم الأربعاء، في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

وبعد الجلسة، قال وزير الإعلام، بول مرقص، إن “المجلس يدرس الموازنة بشكل واقعي، ونسعى لتأمين الواردات لسد حاجات الأسلاك التي لديها رواتب ومطالب محقّة”، وأشار إلى أن “الحكومة ناقشت بشكل مستفيض موازنة العام 2026، وهاجسنا هو التوازن بين الإيرادات والنفقات كي لا يكون هناك عجز”، وتابع “سوف يتم استكمال البحث غدًا وبعده، إذا اقتضى الأمر، إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع موازنة العام 2026”.

وقال مرقص “خلال الجلسة، نوّه الرئيس سلام بجهود الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، لا سيّما لناحية ضبط دورية من المديرية، تؤازرها وحدة من الجيش، نحو 64 مليون حبّة كبتاغون، و79 برميلًا من المواد الكيميائية المعدّة لتصنيع المخدرات، ضمن عملية دهم منشأة في بلدة بوداي – بعلبك، إضافةً إلى عدد من الآلات المستخدمة لتصنيعها، وهي من أهم العمليات التي ضُبطت بنتيجتها إحدى أكبر كميات المخدرات داخل الأراضي اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام