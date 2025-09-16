الثلاثاء   
    إسبانيا تلغي صفقتين مع شركات إسرائيلية بقيمة مليار يورو

      ألغت وزارة الدفاع الإسبانية، الثلاثاء، صفقتين بقيمة إجمالية تقارب مليار يورو كانت قد أبرمتهما سابقًا مع شركات إسرائيلية.

      وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية “إفي” بأن الوزارة ألغت عقود شراء كل من صواريخ “سيلام” عالية الحركة المخصصة للقوات المسلحة، ونظام صواريخ “سبايك إل آر” المضاد للدبابات.

      وأضافت الوكالة أن وزارة الدفاع الإسبانية كانت قد أبرمت في السابق عقد شراء قاذفات صواريخ “سيلام” بقيمة 700 مليون يورو مع تحالف شركات “EM&E” الإسرائيلي، وصفقة أخرى لشراء 168 صاروخًا من طراز “سبايك” بقيمة 287.5 مليون يورو مع شركة “رافيل” الإسرائيلية.

      وأوضحت الوزارة أنها تعمل على خطة لقطع الروابط العسكرية والتكنولوجية مع إسرائيل، إضافة إلى دراسة البدائل التي تضمن للقوات المسلحة الإسبانية الحصول على البرمجيات والأنظمة اللازمة.

      ويأتي هذا القرار قبل صدور مرسوم ملكي يصادق على العقوبات التي أعلنتها الحكومة الإسبانية، الاثنين، على إسرائيل بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

      وتتضمن العقوبات الإسبانية تسع نقاط، أبرزها الحظر على الأسلحة، إلى جانب حظر استيراد المنتجات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين الإسبان المقيمين هناك، وتعزيز التعاون مع دولة فلسطين، وزيادة عدد الموظفين في بعثة المساعدات التابعة للاتحاد الأوروبي بمعبر رفح، ورفع مساهمة الأونروا بمقدار 10 ملايين يورو، وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لغزة إلى 150 مليون يورو.

      المصدر: وكالة الأناضول

