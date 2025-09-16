عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 16 أيلول/سبتمبر 2025



العناوين

صحيفة الأخبار:



لبنان – أميركا: معاهدة دفاع لحماية “إسرائيل”

موازنة 2026 لـ”الرداءة المستدامة”

استنساخ السياسات الضريبية السابقة

مصر تحت الحصار الإثيوبي: طبول حرب النيل

صحيفة البناء:



بيان عربي إسلامي تقليدي دون مستوى التحديات بانتظار ما سوف تقوله القمة

اليوم يحدّد قادة الدول العربية والإسلامية وزنهم الإستراتيجي بكيفية حماية أمنهم

روبيو ونتنياهو: العلاقات الأميركية “الإسرائيلية” ثابتة ولن تتأثر باستهداف قطر





صحيفة اللواء:

قمة تاريخية فاصلة في الدوحة: نهاية مرحلة الإفلات من العقاب

تضامن مطلق مع قطر ورفض تهجير الفلسطينيبن.. واجتماعات عسكرية لوزراء دفاع الخليج

هجوم تدميري على غزّة.. وروبيو في قطر للحث على الاستمرار بالوساطة

لقاءات لبنانية مستمرة.. وعون والشرع: الأولوية ملف الحدود

أمير قطر يتهم “إسرائيل” بالسعي لحرب أهلية.. والاحتلال يستهدف النبطية لأول مرّة

صحيفة الديار:

قمة الدوحة تكشف خطورة المرحلة: الأولوية لحماية السلم الأهلي

عون: العدوان على قطر استهداف لفكرة الوساطة والحوار

الأقليات السورية تتحرك في واشنطن: تنشيط للحلول السياسية أم أكثر؟

صحيفة الجمهورية:

قمة الدوحة: تضامن مع قطر

الخليج يفعل آليات الردع والدفاع

ميرنا المر: على الحكومة تحمل مسؤولياتها لتفادي كارثة النفايات



صحيفة النهار:



الدبابيس الحمراء توجع “إسرائيل” في “إيمي 2025”

قمة الرد على قصف الدوحة لمراجعهة العلاقات مع “إسرائيل”

قانون الانتخاب: اللجنة الوزارية ترده للنواب

عملية “البيجر”: سنة أولى وأحلام تنتظر

صحيفة الشرق:



قمة الدوحة: لمراجعة العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية مع “إسرائيل”

الكعكي زار مرقص: قانون الإعلام إنجاز يسجل لوزيريّ الإعلام والعدل

بري استقبل مستشارة رئيس الغابون ناقلة رسالة من نغيما





الاسرار





صحيفة البناء:





خفايا

قال خبير عسكري إنّ الإشارة إلى تفعيل اتفاق الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي كجواب عمليّ وحيد على العدوان “الإسرائيلي” على قطر لا يثير اهتمام كيان الاحتلال، لأن هذه الدول لا تملك جيوشًا قادرة، وكلها ترتبط باتفاقات عسكرية مع أميركا تسليحًا واستضافة قواعد واعتمادًا على الدفاع الجوي الأميركي المعطل بوجه الهجمات “الإسرائيلية” كما جرى مع قطر ولو أن الحكام أرادوا ردًا من هذا النوع كان يجب الحديث عن الدعوة لتنسيق دفاعي بين الدول العربية والإسلامية الكبرى وهي مصر وتركيا وإيران وربما تكون السعودية معهم كقوة سياسية ومالية خليجية ذات وزن عالميّ، وإلا فلا داعي للحديث عن البعد العسكري وكان أفضل لو اتّخذ الحكام قرارًا بتعليق العلاقات الدبلوماسية وفرض المقاطعة الاقتصادية والمالية والتجارية على كيان الاحتلال، ومثل هذا القرار يثير اهتمام الكيان أكثر بكثير من الحديث عن تفعيل اتفاق دفاعي في مجلس التعاون.

كواليس





قالت شخصيّات خليجية إنه كان حريًا برؤساء الدول التي تتعرّض لعدوان “إسرائيلي” مستمر مثل فلسطين ولبنان وسورية أن يتحدّثوا عن أوضاع بلادهم وفشل الرهان على الحماية الدبلوماسية وعدم فعالية الاعتماد على المؤسسات الدولية، وكذلك سقوط الرهان على أي نوع من الضغط الأميركي على “إسرائيل” والقول إنه بعد العدوان على قطر صار واضحًا أن الكل مستهدف فتعالوا نفكر معًا وكيف نحمي أنفسنا، أما الحديث عن فحص جاهزية “إسرائيل” للاعتراف بدولة فلسطينية فالجواب “الإسرائيلي” معلن عبر قوانين “الكنيست” المدعومة أميركيًا من ضمّ الجولان وضمّ القدس الشرقية وفي الطريق ضمّ الضفّة الغربية، هذا عدا عن القانون الصريح برفض أي بحث بقيام دولة فلسطينية واعتبارها تهديدًا وجوديًا، وبما أن الجواب واضح فماذا سوف يفعل العرب غير تأجيل الجواب لفحص لا لزوم له؟

صحيفة اللواء:

همس:

تردَّد أن أكثر من باخرة على غرار باخرة النفط الروسي التي أوقف 22 شخصًا من طاقمها، وبلغ عددها الإجمالي 13 باخرة على الأقل.





غمز:

أعاد تيار معروف موازنة مواقفه، لجهة حليف سابق، بعد توجيه من مؤسِّس التيار ورئيسه الأعلى.





لغز:



– ما تزال الغارات على الدوحة، لاغتيال قادة حماس والتي سجلت فشلًا ذريعًا تحتلّ مساحات من الاستفسارات في المجالس الضيقة، مع تأكيد على أن أجهزة الخليوي لعبت دورًا محبطًا للهجمات.

صحيفة الجمهورية:

أعرب مسؤول أمني عن أسفه لواقع أنّه “إذا أبعد نازح إلى بلاده من الباب يعود ويدخل بعد ساعات من الشباك”.

تعددت الروايات حول مسألة قيد التحقيق والتوقيف والملاحقة، لكن مسألة المواد التي أُفرِغت فعتّم عليها.

قال مستشار مرجع بارز لوزير يسعى إلى تكريس أعراف قديمة على أنها جديدة، أن هذا الأمر يحتاج إلى قانون في مجلس النواب وليس خارجه.

المصدر: صحف