    لبنان

    الطقس | انخفاض بسيط بالحرارة واحتمال امطار متفرقة

      طقس صيفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال وفي الداخل ، حتى ظهر يوم غد الثلاثاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي مركزه شمال غرب تركيا و يتحول الى متقلب نسبيا حتى مساء يوم الجمعة ، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت. 

      الطقس المتوقع في لبنان:

      الإثنين: 

      قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل وانخفاضها فوق الجبال وفي الداخل، مع احتمال تساقط الرذاذ شمال البلاد وجنوبها.

      الثلاثاء: 

      غائم جزئيا الى غائم احيانا مع ضباب على المرتفعات، وتبقى درجات الحرارة من دون تعديل يذكر على الساحل ، بينما تنخفض بشكل طفيف في المناطق الداخلية و الجنوبية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة بخاصة على المرتفعات وفي المناطق الجنوبية اعتبارا من بعد الظهر، مع احتمال تشكل خلايا رعدية.

      الأربعاء: 

      غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة .

      الخميس: 

      غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة الساحل، بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر .

      • الحرارة على الساحل من 25 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة ، في الداخل من 16 الى 35 درجة.

      –  الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

