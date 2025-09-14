الأحد   
   14 09 2025   
   21 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قطر | انطلاق اجتماع وزاري تحضيرا للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة

      وكالات

      بدأ وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عصر اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا في العاصمة القطرية الدوحة، تمهيدا للقمة العربية الإسلامية الطارئة، غدا الاثنين، لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر الأسبوع الماضي.

      وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن “القمة الطارئة التي تعقد غدا ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي، سيقدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي يعقده وزراء الخارجية اليوم”.

      وذكر الأنصاري في تصريحات له أن “انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.

      مواضيع ذات صلة

      وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية: اعتداء “إسرائيل” على قطر تهديد لأمننا القومي

      وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية: اعتداء “إسرائيل” على قطر تهديد لأمننا القومي

      قطر | الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة غداً لبحث العدوان على قطر وسط دعوات لقرارات عملية ورادعة

      قطر | الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة غداً لبحث العدوان على قطر وسط دعوات لقرارات عملية ورادعة

      “وول ستريت جورنال” بشأن العدوان على قطر: المعلومات لم تصل واشنطن في الوقت المناسب

      “وول ستريت جورنال” بشأن العدوان على قطر: المعلومات لم تصل واشنطن في الوقت المناسب