شهباز شريف يبحث مع قادة السعودية وقطر الأمن الإقليمي ويشارك بمنتدى أنطاليا

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن “رئيس الوزراء شهباز شريف سيجري لقاءات مع قيادتي السعودية وقطر لبحث التعاون الثنائي وتطورات الأمن الإقليمي، في إطار جولة خارجية تشمل المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي”.

وأفاد البيان أن “شريف سيشارك في جلسات خاصة للقادة، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعدد من قادة الدول، لبحث ملفات إقليمية ودولية”.

وتأتي هذه التحركات في ظل مساعٍ دبلوماسية متواصلة تقودها باكستان لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة، بعد استضافتها جولة أولى من المحادثات في إسلام آباد لم تُفضِ إلى اتفاق.

كما أشارت تقارير إلى احتمال عقد جولة ثانية من المفاوضات، في حال التوصل إلى تفاهمات جديدة، ضمن جهود دولية لاحتواء التصعيد وإنهاء الصراع في المنطقة.

المصدر: روسيا اليوم