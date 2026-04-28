الشيخ الخطيب والسفير السعودي يؤكدان أهمية تعزيز السلم الأهلي والتمسك باتفاق الطائف

أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، خلال استقباله سفير السعودية في لبنان وليد بخاري، ضرورة تعزيز السلم الأهلي في لبنان، مشدداً على “عدم وجود مشروع سياسي خاص” وأن الأولوية تبقى لوحدة الأمة.

وخلال اللقاء في الحازمية، جرى بحث الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وآفاق المرحلة المقبلة، حيث شدد الخطيب على أهمية الدور السعودي في دعم الاستقرار الداخلي.

من جهته، أعرب بخاري عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع، داعياً إلى توافق بين الرئاسات اللبنانية، ومعولاً على دور رئيس مجلس النواب نبيه بري في إدارة المرحلة.

وأكد أن العودة إلى اتفاق الطائف تشكل المدخل الأساسي لتعزيز التوافق الوطني، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكونات اللبنانية وعدم إقصاء أي طرف.

المصدر: موقع المنار