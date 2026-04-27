تقرير أميركي: أضرار بمليارات الدولارات طالت قواعد واشنطن في الخليج

كشفت شبكة “إن بي سي” الأميركية أن الضربات الإيرانية خلال المواجهة الأخيرة تسببت بأضرار واسعة في القواعد والأصول العسكرية الأميركية في منطقة الخليج، قُدّرت بمليارات الدولارات.

ونقلت الشبكة عن ستة مصادر مطلعة أن الهجمات طالت مدارج الطائرات، وأنظمة الرادار المتطورة، وعشرات الطائرات، إضافة إلى مستودعات ومراكز قيادة وبنى تحتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، في دمار امتد إلى عدة دول في الشرق الأوسط.

وأفادت التقديرات بأن كلفة الإصلاحات قد تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، من دون احتساب الخسائر في أنظمة التسليح والمعدات التي تعطلت أو دُمّرت بالكامل.

وشملت المواقع المتضررة قواعد عسكرية في الكويت والإمارات والسعودية والأردن، إلى جانب أضرار في مقر الأسطول الخامس للبحرية الأميركية في البحرين، حيث قد تصل كلفة إصلاحه وحده إلى نحو 200 مليون دولار، فضلاً عن تضرر أنظمة دفاع جوي.

كما أشار تقييم خارجي إلى استهداف مواقع إضافية، بينها قاعدة العديد في قطر ومنشآت عسكرية في العراق، مع تضرر طائرات مقاتلة ومسيّرات ومروحيات وناقلات جوية.

وفي السياق، لم يصدر تعليق فوري عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في وقت كانت تقديرات سابقة قد أشارت إلى أن الأيام الأولى من الحرب كلّفت واشنطن أكثر من 11 مليار دولار، وسط انتقادات لغياب الشفافية في عرض تفاصيل الخسائر على المشرّعين.

المصدر: روسيا اليوم