الأمن الداخلي: توقيف سارقي درّاجات آلية في عدة مناطق

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان لها السبت أن شعبة المعلومات توقفت سارقي درّاجات آلية في عدة مناطق في بيروت وجبل لبنان.

وقال البيان إنه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآلية وعمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة درّاجات آلية في مناطق بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل فيديو يوثّق قيامه بإحدى تلك العمليات في محلّة الروشة”.

وتابع البيان “بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته وهو المدعو: ح. ي. (مواليد عام 1994، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سلب، سلب بقوّة السلاح، خطف، وتهديد بالسلاح”، وأضاف “بتاريخ 29-08-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات بكمين محكم في محلّة طريق المطار على متن درّاجة آلية، كما أوقفت برفقته المدعو: (ح. ع. مواليد عام 2005، سوري الجنسية)، الذي تبين أنه مطلوب للقضاء بجرم سلب، وهو من أصحاب السوابق بالجرم ذاته”.

وقال البيان “خلال توقيفهما، تمّ ضبط مسدّسين حربيين مع ممشطين و/8/ طلقات صالحة للاستعمال، علبة بلاستيكية بداخلها مادّة الباز، مسنّ حديدي يستخدمه في أعمال سرقة الدرّاجات، أدوات تُستخدم لتعاطي المخدّرات، هاتفين خلويين، ومبلغ مالي”، وأضاف “بالتحقيق معهما، اعترف الأوّل بما نُسب إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات سرقة دراجات آلية برفقة آخر (أوقف من قبل الشعبة بتاريخ سابق)، في مناطق بيروت وجبل لبنان منها: خلدة، الدامور، جسر المطار، الناعمة، الجيّة، الحرش، السفارة الكويتية، بيت الدين، والروشة، واعترف الثاني بتنفيذه عمليات سلب منها سلب مواطن في محلّة السعديات”، وتابع “أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام