    عربي وإقليمي

    دعوة من لاريجاني الى “منظمة المؤتمر الإسلامي”.. ماذا تضمنت؟

      دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، علي لاريجاني، في تغريدة له على منصة “إكس”، يوم السبت، “منظمة المؤتمر الإسلامي”، التي ستعقد اجتماعًا طارئًا الإثنين المقبل في الدوحة، إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من الحكومات الإسلامية لمواجهة جنون الكيان الصهيوني.

      وقال لاريجاني “تحذيرٌ إلى الحكومات الإسلامية! عقدُ مؤتمرٍ لمنظمة التعاون الإسلامي مليءٍ بالخطب، من دون نتيجة عملية (كما يحصل في اجتماعات مجلس الأمن)، يساوي في الحقيقة إصدار أمرٍ جديدٍ بالاعتداء لصالح الكيان الصهيوني!”.

      وتابع لاريجاني “على الأقل شكّلوا غرفةَ عملياتٍ مشتركة ضد جنون هذا الكيان..”، وأضاف “هذا القرار وحده كفيل بأن يُقلق أسياد هذا الكيان، ويدفعهم على عَجَلة إلى تغيير أوامرهم له، بذريعة إحلال السلام العالمي… وجائزة نوبل!”، وقال “لأنكم لم تفعلوا شيئًا من أجل المسلمين الجياع والمظلومين في فلسطين، فاتخذوا على الأقلّ قرارًا متواضعًا لتجنّب فنائِكم أنتم”.

      المصدر: قناة المنار

