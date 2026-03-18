أنصار الله: استشهاد لاريجاني وسليماني لن يضعف إيران

قدّم المكتب السياسي لأنصار الله التعازي إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران، والحكومة والشعب الإيراني، باستشهاد القائدين علي لاريجاني وغلام رضا سليماني، مؤكداً أن “هذا المصاب لن يحدّ من قوة الجمهورية الإسلامية أو من حضورها في مواجهة التحديات”.

وأوضح المكتب السياسي، في بيان، أن “الشهيدين ارتقيا في معركة وصفها بأنها من أكثر المعارك قداسة في مواجهة ما سمّاه مشروع الهيمنة والعدوان”، معتبراً أن “الدماء التي سقطت ستزيد إيران ثباتاً وصلابة في مسارها”.

وأشار البيان إلى أن “استهداف الجمهورية الإسلامية يأتي على خلفية مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية ورفضها للهيمنة الصهيونية على المنطقةط، معتبراً أن “التصعيد الجاري يندرج في سياق مشروع أوسع يستهدف المنطقة بأسرها”.

ودعا المكتب السياسي لأنصار الله شعوب الأمة إلى الوقوف إلى جانب إيران في مواجهة هذا العدوان، مؤكداً أن “المرحلة تتطلب موقفاً موحداً في وجه المشاريع التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها”.

المصدر: المسيرة نت