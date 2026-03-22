    أنصار الله يشيدون بالضربات الإيرانية ويؤكدون دعمهم لمواجهة التصعيد

      أعرب المكتب السياسي لـ “أنصار الله” عن دعمه للضربات الإيرانية الأخيرة، معتبرًا أنها تأتي في سياق الرد على التصعيد القائم في المنطقة.

      وفي بيان له، أشار المكتب إلى أن “هذه التطورات تعكس تحولًا في مسار المواجهة”، لافتًا إلى ما وصفه بـ تراجع فاعلية منظومات الدفاع لدى الطرف المقابل خلال الأيام الماضية.

      واعتبر أن ما يجري يندرج ضمن صراع أوسع على مستوى المنطقة، داعيًا إلى موقف موحد في مواجهة التطورات المتسارعة، ومؤكدًا أهمية الوقوف إلى جانب إيران في هذه المرحلة.

      كما شدد على أن خيارات المواجهة لا تزال قائمة، معتبرًا أن المعادلات الميدانية تتجه نحو مزيد من التصعيد، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتبادل الضربات.

      وأشاد البيان أيضًا بالهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية في المنطقة، معتبرًا أنها جزء من مشهد أوسع يعكس تصاعد التوتر الإقليمي.

      المصدر: موقع المنار

