تركيا تصادر ثلاث محطات تلفزيونية وتوقف عشرة مديرين

صادرت النيابة العامة التركية مجموعة من 121 شركة تشمل ثلاث محطات تلفزيونية رئيسية وأمرت بتوقيف عشرة من مديريها بتهم الاحتيال.

وأفادت النيابة العامة في منطقة كوجك جكمجة التابعة لإسطنبول، في بيان، اليوم، بأنها عثرت على أدلة على أن “منظمة تأسست لارتكاب جرائم عبر شركات تابعة لـ”جان القابضة”… بما في ذلك الاحتيال والتهرب الضريبي وغسل الأموال”، وعليه، أمرت بتوقيف عشرة أشخاص بينهم مالكو شركة “جان القابضة” ووضع أصول شركاتها الـ121 تحت تصرّف طرف ثالث هو صندوق تأمين الودائع الادخارية في تركيا.

وتُعرف “جان القابضة” بأصولها في قطاعات الطاقة والتعليم والتي اشترت العام الماضي عدة قنوات تلفزيونية بارزة بينها “خبر تورك” و”شو تي في” و”بلومبرغ إتش تي” التابعة لشبكة “بلومبرغ نيوز”.

وأتت الخطوة في وقت تشدد الحكومة قبضتها على الإعلام، ما أثار تحذيرات من منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بمراقبة حرية الصحافة.

وقال ممثل تركيا لدى “مراسلون بلا حدود”، إرول أونديروغلو “قد تكون للعملية التي تستهدف جان القابضة المالكة لخبر تورك وبلومبرغ إتش تي مبرراتها، إذ إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الفساد في القطاع”، محذراً من أن “العملية قد تخدم أيضاً بيئة يتم في إطارها تشديد القبضة على ملكية وسائل الإعلام بهدف ترسيخ الصوت الواحد”.

المصدر: مواقع إخبارية